ºÊ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤Ç¤¢¤ëµÁÍý¤ÎÌ¼¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÃËÀ­¤Ë¡¢ÂçÄÅÃÏºÛ¤¬ÌµºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Èï³²»ùÆ¸¤È¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Ïº£Ç¯3·î¤Î¸øÈ½¤Ç¡ÖÌ´¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Î½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤òËÝ¤·¤¿¡£