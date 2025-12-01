11·î30ÆüÍ¼Êý¡¢ÂçÊ¬»Ô¤ÇÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö½»¿Í¤Ï³°½ÐÃæ¤ÇÌµ»öÂçÊ¬ 30Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬»Ô¤±¤ä¤­Âæ¤Ç¡Ö½»Âð¤«¤é²Ð¤È¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤Ë¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î¸Å²ìÍ§Ç·¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¸Å²ì¤µ¤ó¤é4¿Í¤¬½»