アメリカのオレゴン州モロー郡には、大規模な農場や食品加工工場と共に、Amazonのデータセンターが複数存在します。これらの組み合わせにより、同地域では飲料水中の硝酸塩濃度が高くなっており、がんや流産の発症率を押し上げているとカルチャー誌のRolling Stoneが一部の専門家の調査結果を引用しながら指摘しました。How Oregon’s Data Center Boom Is Creating a Water Crisishttps://www.rollingstone.com/culture/culture-f