高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第46回）が1日に放送され、銭太郎（前原瑞樹）が松野家に怒る様子が描かれると、ネット上には「借金取りが可愛すぎの優しすぎwww」「絵に描いたようなツンデレwww」といった声が集まった。【写真】トキに好意を寄せる松江中学の生徒・小谷（下川恭平）松江に寒い冬がやってきた。朝食中の松野家には、借金取