女子プロゴルファーの菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝が、来年２月１８日にシングル「君の救世主になりたくて！」でＣＤデビューすることが３０日、分かった。今年５月にパナソニックオープンレディースゴルフトーナメントで優勝するなどトッププレーヤーとして活躍する菅沼が、アイドル活動を加速させる。乃木坂４６など大のアイドル好きであることから、自身もゴルフ界の“自称アイドル”を公言。今年は２月に