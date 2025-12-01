ヘンリー王子一家が、アメリカの感謝祭のボランティアに参加した。ヘンリー王子とメーガン妃の慈善団体アーチウェル財団が、ロサンゼルスの団体Our Big Kitchenと共に、助けを必要とする人たちへ食事を提供する中、アーチー王子（6）、リリベット王女（4）も手伝った。 【写真】可愛いアーチー王子とリリベット王女 メーガン妃は当日の様子を映した写真の数々をイン