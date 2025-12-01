新型ランドクルーザーFJに称賛の嵐も「ディーゼル不在」を惜しむ声トヨタは2025年10月21日、ランドクルーザーシリーズの新たな選択肢となる新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開しました。待望のコンパクトモデル登場に、SNSなどでは早くも多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが「小さなランクル」です！ 画像で見る！（30枚以上）扱いやすいサイズ感や本格的な悪路走破性が評価される一方で、搭