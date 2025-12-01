TBSが、2026年1月スタートの深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」（毎週火曜深夜）で『終のひと』を放送することを発表した。主演を務めるのは柿澤勇人で、連続ドラマの主演は本作が初となる。原作は清水俊の漫画『終のひと』（双葉社アクションコミックス）。型破りな葬儀屋が風変わりな依頼に挑む姿を描くヒューマン・エンターテインメントとなる。【別カット】クールな表情を浮かべる柿澤勇人柿澤が演じるのは、元刑事で余命わ