ジュニア内グループ・ACEesが121日、東京ガールズコレクション（企画/制作W TOKYO、以下、TGC）のために撮り下ろしたオリジナルビジュアル・スペシャルムービーを公開。「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」としての今後の活動の一部も発表された。【別カット】モダンに洗練された、これまでにない新たな⼀⾯が煌るACEesACEesは、20周年を迎えたTGCの「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に就任。