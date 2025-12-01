アイドルグループ・AKB48の19期研究生・伊藤百花（21）の1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（11日発売／光文社）のパネル展の開催が決定した。【写真】伊藤百花1stフォトブック特典生写真全9種一覧パネル展の会場は東京・HMV＆BOOKS SHIBUYA。開催日時は、発売日の12 月11 日〜17 日。写真集未収録のカットも展示される。またパネルは開催終了後、写真集購入者の中から抽選でプレゼントされる。それぞれのパネ