¥·¥ó¥«¤¬¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ç¤­¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤¯¾¯¿Í¿ôÊÙ¶¯²ñ¤ò³«ºÅ¡£´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÄÂ¾å¤²¤È¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â¾ð¤ËÇ÷¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢2025Ç¯12·î17Æü(¿å)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥·¥ó¥«¡ÖÄÂ¾å¤²¤Ç¤­¤Ê¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡£¤³¤³¤Ç¡È¤â¤á¤ë¡É¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¡£¤½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡©¡×  Æü»þ¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å) 16:30¡Á18:00¡Ê½ªÎ»¸å¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¤Æº©¿Æ²ñ¡Ë²ñ¾ì¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥« ²ñµÄ¼¼¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶4-7-2 6