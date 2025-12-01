¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½çÄ´¤À¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¶¨µÄ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¶¨µÄ½ªÎ»¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¡ÖÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÀ¸»ºÅª¤ÇÍ­±×¤Ê¶¨µÄ