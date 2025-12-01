Ï«Æ¯ºÒ³²¤òËÉ¤´¤¦¤È¡¢°¦ÃÎÏ«Æ¯¶É¤Î¶ÉÄ¹¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î·úÀß¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢Ã¯°ì¿Í¤±¤¬¤Ê¤¯¿·Ç¯¤òŽ£°¦ÃÎÏ«Æ¯¶É¤¬¹©»ö¸½¾ì¤ò»ë»¡ ¸©Æâ¤ÎÏ«Æ¯ºÒ³²»à¼Ô¿ô¤ÏµîÇ¯¤è¤ê8¿Í¾¯¤Ê¤¤18¿Í °ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤± ¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Î°ÂÁ´±ÒÀ¸¿ä¿Ê±¿Æ°¤Î½éÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎÏ«Æ¯¶É¤Î¾®ÎÓÍÎ»Ò¶ÉÄ¹¤ÏÇ®ÅÄ¶è¤Î·úÀß¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢»Ü¹©¶È¼Ô¤Î°ÆÆâ¤Ç¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®ÎÓ¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Â­¾ì¤Ê¤É¤ÎÍî²¼ËÉ»ßºö¤ä¥¯¥ì&