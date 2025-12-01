韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏に高級ブランド品を贈ったなどとして起訴された世界平和統一家庭連合、“旧統一教会”の韓鶴子総裁の初公判が12月1日、ソウルの裁判所で開かれ、韓総裁は起訴内容をすべて否認しました。韓総裁は3年前、教団幹部だった男と共謀し、金氏に対し、高級ブランドのバッグなど日本円でおよそ880万円相当を不正に渡した罪に問われています。また、尹前大統領の側近だった国会議員に、政治資金として100