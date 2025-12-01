º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ÆµåÃÄ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£Ìé¡Ê27¡¢À¾Éð¡Ë¡£º£µ¨¡¢µå¼ïÊÌÃ¥»°¿¶¿ô¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Ê79¸Ä¡Ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î178Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö¹â¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÀè¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡Ê39¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Îº£°æÃ£Ìé¡Ö¹Ô¤¯¤«¤é¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª