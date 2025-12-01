東日本大震災で被災した岩手県釜石市出身のピアニスト小井土文哉さん（３０）が１１月、故郷で演奏会を開催した。市中心部の教会では津波の被害を受けた「復活ピアノ」を奏で、母校では被災経験を元に人生の意義を考える大切さを後輩に伝えた。あの日から間もなく１５年となるのを前に「演奏を通して、鮮明に残り続けるつらい震災の記憶を和らげることができれば」と思いを寄せた。（押尾郁弥）新生釜石教会で１１月１４日に行