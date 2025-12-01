「新しい地図」の稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんが30日、「応援のチカラ プロジェクト」発表記者会に登壇しました。 【写真を見る】【 稲垣吾郎・草磲剛・香取慎吾 】SMAP解散から10年にしみじみ「そんなに経ったんだな」３人で最も意見が尊重されるのは香取「最終的には僕の意見…（２人は）案外気付きません！」本イベントは、来年3月に開催されるミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競