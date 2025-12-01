お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が１日、都内で行われた、無料インターネットラジオサービス「ｒａｄｉｋｏ」のサービス開始１５周年を記念した記者発表会に俳優・木戸大聖、ロックバンド・ＳａｕｃｙＤｏｇの石原慎也らと出席。ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念して誕生した公式キャラクターの「ラジまる」と絡み、まさかのハプニングを起こした。太田はラジまるが登場すると「不気味で仕方ない。ばけものみたいだけど」とぶっち