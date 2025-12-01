ショベルカーの運転を楽しむ豆柴さんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「あまりにも可愛すぎる」「顔がとろけてしまいます…」「本当に楽しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：乗り物が大好きな柴犬のために『巨大ショベルカー』を手配した結果→まさかの展開】 乗り物大好きな豆柴 YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」で