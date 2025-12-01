有原は2年連続最多勝と圧巻のパフォーマンスを続けている（C）産経新聞社ソフトバンクの最多勝男、有原航平が12月2日に公示される保留選手名簿から外れ、自由契約になるとスポーツ各紙に一斉に報じられている。有原は日本ハムからキャリアをスタートさせ、ポスティングを利用し、メジャーに挑戦。【動画】日本球界で異彩を放つか台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン2023年から再び日本球界に戻り、ソフトバンクとの3年契約が