¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤«¤éÅêÆþ¤¹¤ë¡£¸½ºßÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤«¤éÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤òÅëºÜ¤·¤¿µ¡ºà¤Î¥«¥Ê¥ÀÏ©Àþ¤Ø¤ÎÅêÆþ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900·¿µ¡¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö1¡Ý2¡Ý1¡×ÇÛÎó¤Ç32ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö2¡Ý3¡Ý2¡×ÇÛÎó¤Ç21ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö3-3-3¡×ÇÛÎó¤Ç259ÀÊ¤Î·×312ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£