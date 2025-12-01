第５９回ステイヤーズステークス・Ｇ２は１２月６日、中山競馬場の芝３６００メートルで行われる。クロミナンス（牡８歳、美浦・尾関知人厩舎、父ロードカナロア）は長期休養明けのオールカマーは３コーナーで外から寄られて接触する場面もあったが、急に手応えが怪しくなって直線は見せ場なく１０着。不利の影響というより、久々のぶん本来のパフォーマンスを発揮できなかった印象を受けた。当初はアルゼンチン共和国杯も選択