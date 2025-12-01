ENHYPENが、デビュー5周年を迎え大きな記録を打ち立てた。【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶2020年に「音楽を通じて人と人、世界と世界をつなぐ」という抱負を掲げてデビューした7人のメンバーは、目覚ましい成果を築き上げている。ENHYPENは、累計アルバム出荷枚数2000万枚突破、ワールドツアー観客動員数150万人に迫り、最近開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』では大賞の「FANS' CHOICE OF THE YEAR」を受賞した