旧統一教会総裁、韓鶴子被告の初公判が開かれたソウル中央地裁＝1日（共同）【ソウル共同】韓国の尹錫悦前政権から便宜を受ける目的で政権側に金品を贈ったとして、政治資金法違反などの罪に問われた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）総裁、韓鶴子被告の初公判が1日、ソウル中央地裁であり、被告側は全ての起訴内容を否認した。起訴内容によると、韓被告は元教団幹部らと共謀。2022年1月ごろ、同3月の大統領選で尹氏を擁立し