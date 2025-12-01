俳優の北川景子が１１月３０日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」で、迷いに迷った朝ドラ出演を決めた夫・ＤＡＩＧＯの言葉を紹介した。北川は現在放送中の朝ドラ「ばけばけ」に出演中。若い頃は朝ドラヒロインのオーディションは「落ち続けた」と明かした。そんな朝ドラからのオファーだが、子供達がまだ小さく、撮影も長期間。しかも大阪制作であることからかなり悩んだという。そんなとき「夫に『朝ドラどう思う？』と話したら