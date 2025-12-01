今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『合唱曲「他人の金で焼肉が食いたい」（オーケストラver.） 演奏：アタミキネンオーケストラ＆アタミキネン合唱団』というYOTTA Factoryさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）合唱曲「他人の金で焼肉が食いたい」（オーケストラver.）作詞：みゅーら / 作曲：ながはな﻿合唱曲「他人の金で焼肉が食いたい」（オーケストラver.） 演奏：アタミキネンオーケストラ