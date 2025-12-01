Å·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¤ÎºÇ¹â²Á³Ê¤ò¶¥¤¦¡ÖòÞ－1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬1ÆüÄ«¡¢¶âÂô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤­¤é¤á¤­)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿1ËÜ¤¬400Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1ÆüÄ«¡¢¤«¤Ê¤¶¤ïÁí¹ç»Ô¾ì¤ä¼·Èøµû»Ô¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌó500ËÜ¤ÎÅ·Á³Ç½ÅÐ´¨¥Ö¥ê¡£½Å¤µ14¥­¥í°Ê¾å¡¢½ý¤ÎÍ­Ìµ¤äÆ¹²ó¤ê¤ÎÂÀ¤µ¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ößê(¤­¤é¤á¤­)¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¡¢ßê¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤³