三重県は、万引きやパワハラなどで監督責任を含め、7人の職員を免職などの懲戒処分としたことを発表しました。三重県によると、松阪建設事務所保全室の課長補佐級で52歳の男性職員は、今年5月、明和町内で約4000円相当のマイクロSDカードを万引きしたとして、窃盗の疑いで書類送検されました。今年10月に起訴猶予で不起訴処分となりましたが、県の聴取で2013年にも、大阪市内で食品2点を万引きしたとして警察から微罪処分を受けて