綺麗になりたいという気持ちは誰もが持っているもの。勇気を出して受けた整形で思うような結果にならなかったり、体調を崩してしまったりするケースは少なくありません。X（旧Twitter）でうみの韻花さんが投稿している『鼻整形したら直美（ちょくび）の医師にバカにされた話』ではフォロワーさんの体験をもとに漫画化し、大きな話題となっています。【漫画】鼻整形したら直美（ちょくび）の医師にバカにされた話（全編を読む）物語