シンガー・ソングライター、あいみょん（30）が、1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。大胆なイメチェンでファンを驚かせた。11月30日があいみょんのメジャーデビュー日。「メジャーデビュー9周年みんなお祝いしてくれてありがとう！楽しく続けられていることに感謝です」とファンへの思いをつづった。また「髪切った！気合いで見慣れてぇ」と、合わせて投稿された自身の写真についてもコメント。腰の近くまで伸びていたロ