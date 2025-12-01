「老後が不安」と投資に走る大学生、「ママよりも年収の高いパパが偉い」と信じきる小学生…膨らみ続ける“お金の不安”の裏でこれから何が起きるのか。貯金だけでは心許ない現代、ギャンブル化する投資との付き合い方が改めて問われている。【表】「株式、不動産、預金、仮想通貨」投資のリスクと報酬元ゴールドマンサックスで作家の田内学氏の書籍『お金の不安という幻想一生働く時代で希望をつかむ8つの視点』より一部