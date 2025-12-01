【モデルプレス＝2025/12/01】SHINee（シャイニー）のKEY（キー）が11月30・31日、東京・国立代々木競技場第一体育館にて日本ソロ公演『2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO』を開催。ここでは、公演の様子をレポートする。【写真】KEY、奇抜衣装で圧巻オーラ◆KEY、生バンドで圧巻パフォーマンス8月にThe 3rd Album『HUNTER』をリリースしたKEYは、9月の韓国・ソウル公演を皮切りにアジアの各地を巡り、KEY にとってはソロ初