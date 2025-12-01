名誉毀損の罪で起訴されているＮＨＫ党の党首・立花孝志被告ら３人が、別の選挙をめぐり、逮捕傷害の疑いで書類送検されました。今年６月の尼崎市議選で、応援演説していた立花被告を批判するインターネット配信をしていた市民団体の男性（４０代）に対し、立花被告が「妨害やな、よし、あいつを逮捕する」などと発言。支援者２人が男性を拘束して、頸椎捻挫のケガをさせた疑いが持たれています。