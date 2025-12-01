米ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」（ウェブ版）が2025年11月30日、韓国出身キム・ヘソン内野手（ドジャース、26）のトレードを提言した。「今オフにトレード材料として活用できる、あるいはすべき4人」 キムは米国1年目の今シーズン、マイナーで開幕を迎え、5月に大リーグに昇格した。71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポ