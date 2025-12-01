2.5次元アイドル・歌い手グループが所属するSTPRが、所属アーティストによる大型ライブイベント『STPR Family Festival!! 2026』（通称：すとふぇす）を、2026年2月7日、8日の2日間にわたり東京ドームにて開催することを発表した。【画像】楽しそうなメンバーたちの姿…『劇場版すとぷり』キービジュアル出演するのは、すとぷり、Knight X - 騎士X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep Prod.ST