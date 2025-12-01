巨人、ヤンキースなどでプレーした松井秀喜氏（51＝ヤンキースGM特別アドバイザー）が11月30日に放送されたフジテレビ「すぽると！」（日曜後11・45）にVTR出演。ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（25）に金言を贈った。松井氏は同じ左打ちで、背番号「55」を背負う村上のメジャー挑戦に向けて「自分は1年目で最初の1、2カ月、なかなかピッチャーと合わなかったので」と自身はメジ