【WRC 世界ラリー選手権】第14戦 ラリー・サウジアラビア（11月29日／デイ4）【映像】車が“斜め”を向く全開アタック（実際の様子）WRC（世界ラリー選手権）の今季最終戦が行われ、トヨタのセバスチャン・オジエが9度目の王者を獲得した。一方で、シーズンを通してオジエを脅かした同僚のカッレ・ロバンペラは、全開のラストランを披露した。若くして2度のドライバーズチャンピオン獲得した25歳の天才、カッレ・ロバンペラは