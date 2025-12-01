ウクライナ代表団との会談後、記者会見に臨むルビオ国務長官＝11月30日、米フロリダ州/Pool（CNN）米国とウクライナの代表団が11月30日に米フロリダ州で行ったウクライナとロシアの停戦案に関する協議をめぐり、米国のルビオ国務長官は、「非常に生産的で有益な協議で、さらなる前進があった」と述べた。一方で、依然として取り組むべき課題が残っているとの認識も示した。ルビオ国務長官は協議後の声明で、「我々は、この問題の難