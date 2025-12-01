【国際親善試合】日本女子代表 3−0 カナダ女子代表（11月29日／長崎スタジアムシティ）【映像】なでしこFWの「弾丸パワーシュート」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW藤野あおばが、カットインから強烈なシュート。ポスト直撃のパワーショットが話題となっている。なでしこジャパンは11月29日、国際親善試合でカナダ女子代表と対戦。ニルス・ニールセン監督の率いるチームは、若き才能が躍動し、東京オリンピック