女優の北川景子（39）が、11月30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。夫の、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）の後押しを話した。北川は現在、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中。インタビュアーの林修（60）から「育児をされながらの朝ドラの撮影は、ご苦労が多いんじゃないですか？」と、5歳長女と1歳長男を育てながらの出演について聞かれると、「とても大変です。常日ごろ、仕事と家庭の両立と