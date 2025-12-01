ボーイズグループ「TOMORROW×TOGETHER」が、「2025 MAMA AWARDS」2日目の11月29日、「VISA SUPER STAGE ARTIST」を受賞した。韓国テレビ局MBNは1日、「叙事のあるパフォーマンスを繰り広げるステージテラー（ステージとストーリーテラーの合成語）の底力を認められた結果だ」と評価した。授賞式で5人のメンバーは「貴重なプレゼントをありがとう。これからもMOA．（モア、公式ファン名）と一緒に幸せに音楽を楽しめるように努力し