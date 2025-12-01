俳優谷原章介が1日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。歌手浜崎あゆみが、中国での公演を中止させられながら、現地で無観客で行ったことを称賛した。一方、カズレーザーは「すごいこと」とする一方で「浜崎さんクラスじゃないとできない。不用意に真似すると、当局から処罰、圧力の可能性も」と警鐘を鳴らした。浜崎は自身のインスタで報告し、「わたしはこのツアーを共に戦い抜いてきた一