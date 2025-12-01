ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月1日（月）〜12月7日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【魚座（うお座）】今週は、横のつながりを大切にしていくと、相乗効果が期待できそうです。一緒に仕事をする新たな仲間ができそう。共通の話題や趣味な