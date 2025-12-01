2024Ç¯¤Î¡Ö¥»¥­¥ì¡×¤ÎÍÍ»Ò ¹áÀî¸©Î©ºä½Ð¾¦¶È¤Ç¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¡Ê¤»¤¤¤¸¤Ä¡¦¶ÐÊÙ¡Ê¤­¤ó¤Ù¤ó¡Ë¡¦ÎéÀá¡Ê¤ì¤¤¤»¤Ä¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥»¥­¥ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÏµ¼²ñ¼Ò¤òÀßÄê¤·¡¢À¸ÅÌ¼«¤é»ÅÆþ¤ì¤«¤éÈÎÇä¡¢·ÐÍý¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈÎÇä¼Â½¬¤òËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯¤Îºä¾¦¥Õ¥§¥¢¡Ö¥»¥­¥ì¡×¤Ï12·î6Æü¤È7Æü¡¢¸áÁ°9»þÈ¾～¸á¸å2»þÈ¾¤Þ¤ÇJRºä½Ð±ØÁ°¤Î¡Öºä½Ð»Ô»ÔÌ±¹­¾ì¡×¤È¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥­¹­¾ì¡×¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ ºä½Ð¾¦¶È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤äÃÏ¸µ¤Î