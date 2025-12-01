ÎáÏÂNo.1¡ÈËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆþ´Ö¤æ¤¤¡Ê20¡Ë¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È¥¿¥¤¥È¤Ê¿åÃå¤Ç¿Íµ¤¤ÎÈà½÷¤À¤¬¼Â¤Ï¡È¼«¿®¥¼¥í½÷»Ò¡É!?·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥¢¤¹¤®¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿16Ëç¡Û¡Ö»Å»ö°Ê³°¤Ç¤Î¡È¥Á¥é¥ê¡É¤¬·ù¤ÇÉáÃÊ¤ÏÍú¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡×¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¤³¤Ü¤ì¤¿°Õ³°¤Ê±ð¤Ã¤Ý¤µ¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¤È¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿