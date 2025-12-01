ビットコインと米株先物が下落、不穏な空気漂う…12月はリスク回避スタートか ビットコインと米株先物が下落している、特に目立った売り材料は見当たらない。 先週末の米ブラックフライデー売上高は好調だったもよう。感謝祭翌日の小売売上高（除く自動車）は+4.1%と前年の+3.4%を上回ったという。アドビによるとオンライン支出は昨年比9.1%増の118億ドルと過去最高額を記録した。次期FRB議長はハセット氏との