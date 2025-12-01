アジア株まちまち中国PMI過去最長8カ月連続50割れ、それでも支援策は見込めず 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 25978.92（+120.03+0.46%） 中国上海総合指数 3898.43（+9.83+0.25%） 台湾加権指数 27564.35（-62.13-0.22%） 韓国総合株価指数 3923.15（-3.44-0.09%） 豪ＡＳＸ２００指数 8590.90（-23.17-0.27%） アジア株はまちまち、強弱材料が交錯。中国PMIの50割れを受け中