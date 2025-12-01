格闘家のエンセン井上が１１月３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションで激怒した騒動を振り返った。「全部カットすると思ってた。そういうシーンをみせると思ってなかったね。３度目だから、マジでキレたね。そういうキレ方はこの歳であまりやりたくない。昔のエンセンがＢＤで出されて、ち