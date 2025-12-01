親が帰ってこないなどの理由で、一人で出歩いている放置子。そんな放置子をかまった結果、毎日のようにつきまとわれるようになったという人もいるようです……。今回は、そんな放置子に容赦ない対応をしたママ友のエピソードをご紹介します。私のことは可愛くないの？「ママ友と公園に行ったら、放置子につきまとわれました。最初は相手にしてたけど、あまりにもしつこくて……。自分の子どもと遊んでいたら『そんな子放っておいて