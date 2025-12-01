『モスバーガー』が毎年恒例の福袋を2026年も販売。サンリオの大人気キャラクター、マイメロディとクロミがコラボレーションしたグッズと、販売額相当の食事補助券が入った「2026モス福袋」を、2025年12月30日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、数量限定で展開する。また、2025年11月25日 15時から12月24日の間、WEBでの事前予約を受付中。マイメロ50周年＆クロミ20周年！モスと記念コラボ開催中『モスバーガー』